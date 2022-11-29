世界盃︱伊朗贏威爾斯　為表慶祝釋放逾700囚犯　傳包括異見球星

卡塔爾（Qatar，又譯卡達）世界盃繼續如火如荼上演，伊朗隊11月25日憑藉在補時階段連入兩球，擊敗威爾斯隊在分組賽取得3分。賽後伊朗宣布釋放逾700名囚犯，據當地傳媒指，曾表態支持伊朗示威者的知名女演員及異見球星獲保釋。



法媒11月28日報道，與伊朗司法部門有關的新聞網站Mizan Online宣布在伊朗隊2比0勝出後，「已在國內不同監獄釋放了709名被拘留者。」網站並指部份人是因「近期事件」而被捕，意指在伊朗爆發的示威活動。

+ 1

網站沒有列出釋放名單，但當地傳媒報道，52歲知名女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani，暫譯）獲得保釋。她曾批評伊朗鎮壓示威，並公開脫頭巾支持示威者，之後被捕。

▼加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）脫頭巾的影片▼

當地傳媒又指，國內足球明星兼前國腳加富里（Voria Ghafouri）、社運人士Hossein Ronaghi也獲保釋。加富里多次批評伊朗政府，包括反對不准女性觀眾觀看男子足球比賽的長期禁令，他之後因「侮辱國家足球隊」和「散布反政府宣傳」被逮捕。

↓加富里的在Instagram帖文↓