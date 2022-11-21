伊朗頭巾示威｜兩女演員公開脫頭巾支持抗爭者後被捕

伊媒11月20日稱，伊朗已拘捕兩名公開脫頭巾並支持示威者的女演員。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）11月20日稱，女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani，暫譯）和里亞希（Katayoun Riahi）因發表具挑釁性的社交媒體帖文而被檢察官調查，指控兩人公開支持反政府示威。檢察官傳喚她們後，已作出拘捕。

▼里亞希（Katayoun Riahi）的帖文▼

報道指，52歲的加齊亞尼批評伊朗鎮壓示威，她因煽動和支持騷亂，以及與反對派媒體溝通而被捕。

加齊亞尼在網上發文指，「兒童殺手」伊朗政府「謀殺」50多名兒童。她其後表示自己已被司法部門傳喚，並發布影片，當中顯示她身處一條購物街、在沒戴頭巾的情況下面對鏡頭、一言不發，然後轉身將頭髮紮成馬尾辮。

▼加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）的帖文▼

她11月19日在網上寫道：「也許這將是我的最後一篇帖文。從這一刻起，無論我發生什麼事，都要知道，我一如既往地與伊朗人民在一起，直到我嚥下最後一口氣。」

60歲的里亞希9月時在沒戴頭巾的情況下，接受伊朗國際電視台（Iran International TV，暫譯）訪問。伊朗國際電視台總部在英國倫敦，它被伊朗政權蔑視。里亞希表示聲援示威者，並反對強制女性佩戴頭巾。

示威起因

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，9月16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為、為阿米尼爭取公義，後來示威演變成反政府示威。