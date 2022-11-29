辛偉誠未使用「威脅」一字　但中英關係惡化不可避免

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak），在11月28日發表首個重要外交政策演說，表示中英關係的黃金時代已經結束，又稱透過貿易將可令中國出現社會和政治改革是天真想法。儘管如此，辛偉誠仍未以「威脅」直接稱呼中國，讓國內鷹派失望。



辛偉誠表示應對中國不是「華麗的措詞，而是用強而有力的實用主義」。他所稱「中英關係黃金時代」，緣自2015年前首相卡梅倫（David Cameron），與到訪英國的國家主席習近平會面，前財政大臣歐思邦（George Osborne）所稱的「中英關係進入黃金時代」。

圖為11月28日，辛偉誠在年度倫敦金融城市長晚宴中，發表對中國的外交政策轉變。（Getty）

在歐美世界均把矛頭指向中國的時候，英國跟隨了腳步。辛偉誠稱中國正利用國家權力，爭奪全球影響力，又稱英國試圖透過貿易可令中國出現社會和政治改革是天真的想法。因此英國對中國的態度要「有所變化」，稱英國「不能夠短視或一廂情願，而是需要制訂長期計劃」。

然而，辛偉誠並未如他在競選保守黨黨魁時所說的，視中國為「英國與世界安全繁榮的最大威脅」，辛偉誠未有在外交政策中直接使用「威脅」一字。

辛偉誠在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會上未有如期與習近平會面，兩人只是匆忙打了個招呼，對上一次中英領導人會晤已是2018年。但對辛偉誠來說，即使打了個招呼也是有意義的。

辛偉誠的論點是，英國「不能忽視中國在世界事務中的重要性」，因為其關乎了經濟穩定、氣候變化和糧食安全，與中國斷絕關係會沒法解決這些問題。因此與美國相同，英國尋求強硬對待中國，但在部分的領域仍願意與中國構通合作。

中英的關係將無避免惡化，但他所指的「強而有力的實用主義」是什麼，卻暫時無從知曉。

前保守黨領袖施志安（Sir Iain）在《每日快報》（Daily Express）上批評辛偉誠，指他的論調「聽起來越来越像緩靖政策」。工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）也表示辛偉誠的論調「像粥一樣稀薄」，批評保守黨返來覆去的對中政策。