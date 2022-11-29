疫情｜日媒：中國確診個案急增　封控措施令部份日企工廠被迫停工

日媒11月29日報道，中國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案急增，中國政府因此加強封控措施來阻止病毒傳播，但這些措施令部份日本企業在中國的工廠被迫停工。



日本放送協會（NHK）29日稱，日本汽車公司本田（HONDA）設在武漢市、生產運動型多用途汽車（SUV）的工廠自11月28日起停產，因為政府對當地民眾實施外出限制，工廠周圍被封鎖，員工無法到廠上班。

本田指，未知封控措施何時放寬，公司未知11月29日之後是否能復工。本田設在重慶、生產包括割草機引擎在內的產品的工廠也受封控措施影響，工廠原定停產至11月25日，目前已將停產期延長至12月2日。

報道指，另一企業山葉發動機（Yamaha Motor）稱，旗下生產電單車的重慶工廠受外出限制措施影響，因此臨時關閉部份生產線。

時事通訊社26日稱，中國政府在全國加強對民眾的移動限制，又加強封區措施，令一些日本企業被迫暫停其中國工廠的運作。報道提及，在中國政府堅持「清零」政策時，外界對經濟長期停滯的擔憂正增加。

報道指重慶市11月11日開始在市中心實行封鎖措施，日本貿易振興機構（JETRO）成都辦事處指，數間日本製造商讓員工在重慶的工廠留宿，以繼續生產。

共同社網站11月23日稱，由在華日企組成的中國日本商會11月公布一份請願書，指中國抗疫政策中的出行限制措施不合理，它們已對企業活動造成負面影響，因此日企希望中國政府能放寬措施。