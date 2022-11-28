疫情｜美國衛生官籲中國全民接種：封控＋清零「難以為繼」

美國兩名高級衛生官員質疑中國的清零政策，稱很難單靠一己之力來遏制冠病傳播；而且如果不通過改進冠病疫苗以擴大群體免疫力，這種防疫政策是沒有意義的。



彭博社報道，美國白宮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情應對協調員賈阿（Ashish Jha）星期天（11月27日）在美國廣播公司（ABC）節目中說：「中國要通過清零政策來遏制冠病，是非常、非常困難的。」

「我對他們的建議是，確保每個人，特別是老年人接種冠病疫苗。我認為這才是擺脫冠病的正確途徑。封控和清零很難維持下去。」

再過兩天就卸任的白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）接受全國廣播公司（NBC）訪問時也說：「中國的做法非常非常嚴厲，相當苛刻，沒有任何目的或結果地進行長期封鎖，這對公共衛生來說是毫無意義的。」

福奇認為中國的冠病疫苗效果，不如莫德納、輝瑞、強生等疫苗有效，他也認為中國政府在實施封控時，似乎也沒有一個「為開放做準備」的良好策略。

12月24日就82歲的福奇也是美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長，12月正式卸下所有公職，包括總統首席醫療顧問職位，結束他長達54年的公務員生涯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

