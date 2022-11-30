江澤民逝世︱與克林頓藉音樂消除隔閡　99年因一大事件拒接電話

中國前國家主席、中共前總書記江澤民11月30日逝世，終年96歲。回顧江澤民任內，中美關係經歷高低起伏，他與美國前總統克林頓（Bill Clinton）多次見面，兩人透過音樂消除隔閡，上演同場指揮一幕。1999年中國駐南斯拉夫大使館被轟炸事件後，江澤民曾拒接克林頓的電話。



克林頓自1993年至2001年期間擔任美國總統，在此期間，江澤民都是中共總書記。兩人均經歷了中美互通、台海危機等大事。

1998年6月，克林頓夫婦訪華，江澤民在人民大會堂接待，由於兩人同是音樂愛好者，江澤民即席指揮樂隊演奏《歌唱祖國》，之後讓克林頓拿起指揮棒，指揮樂隊演奏《越過海洋的握手》。片段至今仍在網絡流傳。

江澤民曾多次在公開場合表演樂器、大展歌喉，克林頓則喜歡演奏色士風，音樂是兩人的共同愛好，也是共同話題，1993年，江澤民曾向克林頓贈送一支上海製造的色士風。

中美關係在1999年出現危機，當年5月，北約組織的美軍飛機轟炸中國駐南斯拉夫大使館造成3人死亡及多人受傷，據克林頓後來在自傳講述，他當時目瞪口呆，對美方這次誤炸的錯誤深感不安，立即打電話給江澤民想道歉，但對方拒絕接電話，於是他改為公開道歉。據美媒指，期間克林頓也曾寫信給江澤民。

至事件發生一個星期後，克林頓才跟江澤民通上電話，他指「我再次表示道歉，並且跟他說，我相信他不會信我故意炸他的大使館。江澤民回答說，他知道我不會。」據克林頓指，江澤民之後又談到難以相信美國這樣一個技術先進國家會犯這種錯誤。

至2000年，中美雙方就事件的傷亡與財產損失賠償問題達成協議。