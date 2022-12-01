ISIS證實領袖喪生　美軍：遭敘利亞反政府武裝擊斃

極端組織ISIS證實領袖哈桑・庫萊希（Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi）被擊斃後，美軍11月30日表示，他是在反對派武裝敘利亞自由軍（Free Syrian Army）的一次行動中喪生。



美軍發言人指，敘利亞自由軍10月中旬在敘利亞德拉省（Daraa）執行行動期間，哈桑・庫萊希被殺，沒有美軍參與此次行動。

極端組織ISIS的發言人30日表示，領袖哈桑・庫萊希（Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi）被擊斃，推舉侯賽因・庫拉希（Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi）為繼任人。

路透社報道，白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）被問到庫萊希被殺一事時，稱華府對此表示歡迎。

哈桑・庫萊希3月接替喪生的庫萊希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi）成為ISIS領袖，而後者則在2月初於敘利亞西北部遭美軍迫近時自爆身亡。

美國總統拜登（Joe Biden）當時形容，庫萊希生前是2014年在伊拉克屠殺雅茲迪（Yazidi）人的主要推手。他表示，美軍迫近目標建築物時，庫萊希作出最後懦弱的表現，在三樓引爆炸彈，炸死自己與家人，包括女人和孩子。