英媒：法國總統甫訪美即「開火」：通脹削減法「超激進」

正在美國訪問的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在11月30日會見美國國會議員，英媒30日指他當時直言美國《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）相關措施對歐洲企業而言「超級激進」（super aggressive），是在以損害歐洲利益的方式解決美國的問題。



馬克龍30日在美國會圖書館與美國會議員會面。路透社11月30日稱，一名匿名的參加者對記者說，他在會面說美國的《通脹削減法》對歐洲企業來說是「超級激進」。

新華社12月1日稱，馬克龍11月29日抵達美國首都華盛頓，在一系列參觀和會見活動後定12月1日與美國總統拜登（Joe Biden）舉行正式會談。

路透社30日稱，馬克龍啟程前法方官員放話說，馬克龍打算與拜登就美國《通脹削減法》所含歧視性補貼措施「當面對質」。

報道稱，馬克龍的辦公室拒絕確認他曾否作出有關評論。

拜登8月簽署國會通過的《通脹削減法案》，完成立法程序。依據該法，美國政府將為主要生產環節在美國境內完成的綠色產業提供高額補貼，包括電動汽車及電池等相關配件和技術的生產。美方聲稱該法旨在緩解通脹、削減赤字，但分析人士指出，美國此舉意在鼓勵本國及海外企業將生產基地轉移到美國本土，其本質是損害歐洲工業、為美國企業爭取競爭優勢。

據法媒報道，馬克龍30日應邀與美國國會民主、共和兩黨議員及商界領袖會面並共進午餐，其間直言美方推行《通脹削減法》的結果會是「損人利己」。