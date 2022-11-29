馬克龍訪美必打「中國牌」　歐洲風向要變了？

據路透社、法國《回聲報》等媒體報道，針對美國為本國企業提供大規模補貼的《通脹削減法案》，法國和德國經濟部長11月22日在巴黎舉行會談後說，兩國「站在同一條戰線上」，一致認為歐洲需要對此作出強烈反應。倘若不能與華盛頓達成任何妥協，巴黎和柏林將不排除在歐洲增加對產業的援助力度。

據路透社11月25日報道，法國總統馬克龍訪美時，將就此問題直面美國總統拜登。馬克龍將試圖說服美國，在西方盟友面臨來自中國的激烈經濟競爭之際，不削弱歐洲企業符合美國的利益。一名不願透露姓名的法國外交官說：「你不能一邊要求我們在中國問題上給予幫助，一邊用《通脹削減法案》來打擊我們。」

路透社報道，特別提到馬克龍此次訪美是在澳美英三國簽署「澳英美聯盟（AUKUS）」引發法方不滿一年多之後、法美關係因此「被推向崩潰邊緣」的背景下進行的。對於美國《通脹削減法案》，路透社形容是「橢圓形辦公室的大象」。歐洲方面此前表示，該法案對美國製造商的大規模補貼，可能對歐洲行業造成致命打擊。在巴黎和柏林看來，這樣可能會使歐洲企業處於劣勢，加速歐盟的去工業化進程。

美國總統拜登（左）與法國總統馬克龍於2021年二十國集團峰會舉行前，兩人進入會面會場前，馬克龍拍拍對方肩膊，表現友好。（AP）

馬克龍此前就曾說過，德國汽車製造商是美國通脹法案的最大受害者之一，因為美國是其重要的出口市場。雖然法國汽車不向美國出口，但法國的汽車零部件供應商將受到影響。德國副總理兼經濟和氣候保護部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）也抨擊說，「《通脹削減法案》不符合世界貿易組織制定的規則」，還「違反了若干規定」。

一名法國總統顧問表示，馬克龍將嘗試效仿墨西哥和加拿大已經實行的模式，為歐洲企業爭取豁免。從這個角度看，這次馬克龍訪美將會如何與拜登「過招」，頗值得期待。而眾所周知的是，馬克龍的訪問一直在計劃中。法國駐華大使羅梁日前還在表示，「他（馬克龍）還希望可以再次訪問中國」。

馬克龍計劃在與拜登的談判中打「中國牌」的意思很明確，如果美國不對歐洲豁免，歐洲就不再配合美國的對華政策。朔爾茨訪華其實也是這種意思，某種程度上也是受不了美國的「收割」，拿靠向中國威脅美國。

但觀察看來，拜登政府很難給予歐洲豁免，因為對歐洲豁免就不得不對日、韓豁免。這就會自打嘴巴。拜登上台後，雖然不在口頭上說「美國優先」，但實際上做的比特朗普有過之而不及。美國兩黨不僅在對抗中國上達成高度一致，而且也在「美國優先」上達成一致。

匈牙利的汽車製造工業發達。圖為位於匈牙利城市焦爾的奧迪車廠。（AP）

拜登政府出台《通脹削減法案》，就是打着消減通貨膨脹的名義，行貿易保護主義之實。其實，從小布殊開始，歷屆美國政府都在努力挽救美國產業空心化的悲劇。特朗普打貿易戰的目的就是想振興美國的製造業，拜登政府只不過更巧妙而已。但美國曆屆政府的努力見了成效嗎？顯然是沒有的，還有待觀察。

但對於失去俄羅斯廉價能源的歐洲來說，歐洲製造業確實正在外流，腹（中國）背（美國）受敵。

在俄烏衝突持續9個月後，有歐洲官員控訴美國：「美國大發戰爭財，卻讓歐洲國家在受苦」。報道稱，自俄烏衝突爆發以來，歐洲多國宣佈停止採購俄羅斯的能源，可由於這些國家缺乏同等規模的替代能源進口渠道，導致能源價格大幅上升，物價也隨之出現飆升，對經濟造成了劇烈的衝擊。可就在這些國家遭遇衝擊時，他們卻發現美國正大肆從俄烏衝突中獲利。

馬克龍在巴黎的一場企業家大會上抱怨美國天然氣太貴。他說：「我們要告訴我們的美國朋友，你們（向我們）提供了能源，但我們卻要支付四倍的價格，看在友誼的份上，不能再這樣下去了。」

天然氣儲量第三的卡塔爾將一個27年的長期合同給了中國，而不是歐洲。11月21日，中國石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。要知道9月25日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）抵達卡塔爾首都多哈進行正式訪問，目的就是想買卡塔爾的天然氣。今年以來，歐洲多國政要曾訪問卡塔爾「尋氣」，但卡塔爾卻把繡球拋給了中國。對此，美國也樂見其成。中國買卡塔爾、俄羅斯和伊朗廉價的天然氣，歐洲就只能買美國高價的天然氣。這樣，美國不僅能賺到更多的錢，還能增加歐洲對其的依賴。

中國石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。（Getty）

美國能源成本怎麼都會遠比俄羅斯高，大大增加歐洲製造業的生產成本，進一步降低歐洲製造的競爭力。

而在歐洲各類工業產品價格上漲之後，美國通過了《通脹削減法案》，實施了向美國企業發放清潔能源補貼等產業政策，大大降低了美國生產的電動車等產品的價格，就進一步搶佔歐洲企業的市場。在美國一系列政策的推動下，今年10月德國寶馬汽車公司宣佈將在美國投資17億美元生產電動車。此外，全球最大的鋼鐵製造商之一安賽樂米塔爾、荷蘭化肥巨頭OCI以及德國大眾汽車等世界級企業巨頭，也宣佈了將產業轉移到美國的意向，此舉讓歐洲多國領導人極為不滿。

以上，都客觀的會推動歐洲產業空心化加劇。那麼，歐洲製造會不會跑到越南和印度這樣勞動力更為廉價的國家呢？這種可能性也不大，因為歐洲製造處於高端製造，越南和印度的製造業水平還難以承接歐洲製造。只有中國才有能力，更有市場來承接歐洲外流的高端製造。

據中國商務部統計，2022年1-10月，中國全國實際使用外資金額10898.6億元人民幣，按可比口徑按年增長14.4%（下同），摺合1683.4億美元，增長17.4%。高技術產業實際使用外資增長31.7%，其中高技術製造業增長57.2%，高技術服務業增長25%。另有數據，1-8月，歐盟總體對華投資更是增長123.7%。1-10月數據看，德國實際對華投資增長95.8%。也就是說，從長遠來看，歐洲製造業會更加青睞中國而非美國。

首先，美國已經很難招到大量合格的工人和技術人員了。其次，即便美國想要振興製造業，也不太可能。美國需要在中小學中轉變所謂「快樂教育」理念，需要建立從技校到職業專科學校，再到工程技術大學的一整套教育系統。這需要幾十年的時間。其三，中國已經形成了全球最完整的製造業體系，即便美國完成上述不可能完成的任務，也難以與中國製造競爭。

這大概也是朔爾茨訪華時，要帶包括化工巨頭巴斯夫集團、瓦克化學集團，汽車領域的寶馬、大眾，能源企業Geo Clima Design，製造企業西門子等在內的超豪華企業家天團的根本原因所在。

2022年11月4日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見德國總理朔爾茨。（AP）

此前美國對歐洲「趁火打劫」的行為，歐洲國家早已經感到深惡痛絕，早就紛紛對美國進行「聲討」。此次馬克龍訪美的情況，以及之後是否很快訪華，以及會否如朔爾茨那樣帶著豪華企業家天團一起，如何同習近平談，將是觀察中、美、歐三角關係的重要觀測點。

歐洲的風向或許真的要有所變了。法國和德國可以說是顯著的代表，這也很可能會引領更多歐洲國家加快轉向中國，並加大與中國的聯繫，以此使中國成為歐洲的「風向標」。

不得不說，這肯定是美國不想看到的，但是美國對此也是無能為力。對於美國來說，也將為自己的所作所為付出應有的代價，對此美國該頭疼了。