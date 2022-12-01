江澤民逝世︱新加坡總理致唁函　韓國駐華大使赴靈堂弔唁

前中共總書記、前國家主席江澤民11月30日逝世，終年96歲。新加坡總理李顯龍向中方致唁函表示哀悼，韓國駐華大使鄭在浩12月1日前往設於中國外交部辦公樓的江澤民靈堂弔唁。



《聯合早報》報道，新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）與總理李顯龍分別向中國國家主席習近平和國務院總理李克強致唁函，對江澤民逝世表示哀悼。

李顯龍在唁函表示，江澤民帶領中國經歷關鍵發展時期，他的穩健領導能力及對改革開放的決心，對中國融入世界經濟及登上世界舞台起關鍵作用，又談到江澤民多次與新加坡前總理李光耀和吳作棟會面，江澤民1994年國事訪問新加坡時，李顯龍稱自己有幸擔任當時的侍從部長。

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韓聯社報道，韓國駐華大使館12月1日表示，駐華大使鄭在浩上午前往設於中國外交部辦公樓的江澤民靈堂弔唁。

中國駐韓大使館則表示，在1日至6日於大使館和總領事館辦公樓設立江澤民的靈堂，以供韓方和各國駐韓人士等前來弔唁。

江澤民逝世：2000年7月，江澤民（左）與訪華的普京（右）在北京見面（Xinhua via AP）

共同社報道，日本首相岸田文雄30日就江澤民去世事件在官邸向傳媒稱「由衷表達哀悼之意」。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）30日對江澤民逝世表示哀悼，並形容對方是「我們國家忠實的朋友」。