米歇爾：促習近平運用對俄羅斯影響力

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪華，他12月1日上午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會談。米歇爾12月1日促請習近平運用他對俄羅斯的影響力，令俄羅斯在烏克蘭問題上尊重《聯合國憲章》。



米歇爾在記者會上表示：「正如我們在4月的中歐峰會上所做的那樣，我促請習近平運用他對俄羅斯的影響力來（令俄羅斯）尊重《聯合國憲章》。」

據米歇爾所指，會議議題包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭及其後果、全球挑戰，兩人也全面地討論中歐雙邊關係。他12月1日在Twitter上指，歐盟在世界上宣揚其關注的事以及價值觀。他指對於中國，唯一的出路是開放地參與中歐關係各個方面的事務。

習近平與米歇爾會面時，雙方就烏克蘭危機交換意見。新華社指，習近平闡述中方的原則立場，指出，中國有句古話，「城門失火，殃及池魚」。他說通過政治方式解決烏克蘭危機，最符合歐洲利益，最符合亞歐大陸各國共同利益。

他稱在當前形勢下，要避免危機升級擴大，堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。他說中方支持歐盟加大斡旋調解，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，而中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設作用。