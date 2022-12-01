江澤民逝世︱多國領導人和國際組織負責人致哀

中國前國家主席、中共前總書記江澤民11月30日逝世，享年96歲。多國領導人和國際組織負責人向中國國家主席習近平致唁電函並通過其他方式，對江澤民逝世表示深切哀悼。



央視新聞報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，江澤民對當代中國經濟社會發展和國際地位提升作出重要貢獻，江澤民是俄羅斯的老朋友，為推動俄中關係提升至戰略協作夥伴關係作出重要貢獻。普京指，他將永遠銘記這樣一位具有崇高威望和巨大個人魅力的政治家。

老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫（Thongloun Sisoulith）表示，江澤民為中國特色社會主義事業作出重要貢獻，江澤民是老撾黨和人民的親密朋友，為老中關係發展發揮重要引領作用。老撾對江澤民逝世表示沈痛哀悼。

古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯－卡內爾·貝穆德斯（Miguel Mario Díaz-Canel y Bermúdez）表示，江澤民是卓越政治家和共產主義領導人，是古巴革命親密的朋友。古巴向中國黨、政府和人民致以最深切的哀悼。

汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）表示，江澤民為提升中國人民生活水平、領導國家成為穩定繁榮經濟體作出重要貢獻，汶方高度讚賞他對加深汶中長久關係作出的貢獻。

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）表示，江澤民領導中國持續推進經濟改革，實現快速發展，在這悲痛時刻，新加坡的哀思與中國人民同在。

馬爾代夫總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）表示，江澤民促進中國經濟社會快速發展，鞏固中國在國際舞台上重要貢獻者的角色，將作為富有遠見的領導人被銘記。

哈薩克（Kazakhstan）總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）表示，江澤民致力於中國國家發展繁榮和國際影響力提升，為鞏固哈中友誼作出重大貢獻，將被兩國人民永遠銘記。

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）表示，塔方高度評價江澤民為中國發展及塔中關係所作重大貢獻，他的逝世是一個重大損失。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，江澤民帶領中國人民實現繁榮富強，是白中關係的奠基者，為發展鞏固白中關係作出積極貢獻。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，他和巴勒斯坦人民永遠銘記這位傑出領導者，他是巴勒斯坦人民、事業、合法權利的支持者，巴中關係的促進者，巴中建立外交關係的見證者。他謹代表巴勒斯坦和人民並以他的個人名義，向中國共產黨、中國政府、友好的中國人民以及逝者家屬致以最深切的哀悼。