拜登與馬克龍會面　烏克蘭問題成討論重點

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月1日訪問白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。雙方重申加強合作，而烏克蘭局勢則是今次會談的主要議題。



《衛報》報道，拜登和馬克龍在白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）會面，拜登稱世事萬變，因此大家保持密切溝通非常重要，但這不代表雙方在每一件事上都有共識，而是在接近所有事物上都取得共識。

拜登表示，美法兩國正加強大西洋兩岸及整個歐洲在安全和繁榮的合作，形容馬克龍不但是法國領袖，而是歐洲其中一名領袖。他稱雙方會討論高科技商貿、網絡、太空及多個擁有共同議題。

馬克龍則認為，烏克蘭問題固然成為兩國領袖討論的優先話題，指戰爭爆發以來，法美兩國加強合作，確保烏克蘭有力抵抗俄羅斯，而且雙方亦會加強支持基輔方面。不過他重申，大家都希望為烏克蘭建立和平，而可持續的和平就意味完全尊重烏克蘭的主權及領土完整，同時設立新體制，確保和平長久及可持續。

馬克龍同時披露，會與拜登討論氣候及經濟和中國問題。他認為，一個碳中和經濟，可創造大量職位，意味當地經濟會有大量投資，因此有需要在這個問題，以及氣候變化和生物多樣化議題上同步一致。

白宮其後發表雙方的聯合聲明，重申美法兩國會共同協調應對中國對有章可循國際秩序的挑戰，當中包括尊重人權，不過同時亦會在氣候變化等重要全球議題與北京方面合作。他們亦強調台海局勢保持和平及穩定的重要。