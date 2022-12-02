拜登宴請馬克龍200隻龍蝦反成焦點　民主黨人也炮轟

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪美，美國總統拜登（Joe Biden）12月1日舉行國宴招待，外界本來最關注兩國能否修補關係，沒想到宴上其中一道菜「緬因州龍蝦」卻搶盡焦點，緬因州議員、民主黨人及環保人士都各因不同理由「開炮」投訴。



拜登宴請馬克龍，菜單上有一道菜是龍蝦、魚子醬加上南瓜餛飩，白宮為此訂購200隻來自緬因州的龍蝦，但因此引起批評，緬因州是美國最大出產龍蝦的州份，當地用來捕撈龍蝦的設備被指可能傷害瀕臨滅絕的北大西洋露脊鯨，白宮正推動規管，至11月底連鎖店Whole Foods宣布暫停訂購緬因州龍蝦。

緬因州的共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）便在Twitter表不滿指，緬因州龍蝦足以成為白宮國宴上的主菜，那麼也應該足以好到讓每個海鮮攤販包括Whole Foods拿去出售。

與拜登同屬民主黨的緬因州眾議員戈爾登（Jared Golden）也不掩飾對白宮的批評，他指既然白宮為了一頓豐富晚宴會優先選購200隻緬因州的龍蝦，那麼拜登也應該花一下時間會見其政府目前正監管的緬因州龍蝦商販。

環保界人士也同樣不滿，理由固然不同，世界海洋保護組織（Oceana）活動總監布羅根（Gib Brogan）指白宮的決定是「令人驚震」，指對海鮮的選擇是會影響環境，組織並強調已從美國50個州份收集了近兩萬個簽名，要求保護北大西洋露脊鯨。