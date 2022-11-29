拜登政府對委內瑞拉都低頭了　能對付俄、伊、沙？

據媒體報道，美國拜登政府給予雪佛龍公司 (Chevron)(CVX-US) 有限許可，允許其在委內瑞拉恢復生產石油，代表著美國可能朝向結束長達數年的委內瑞拉石油生產禁運，邁出了第一步。

據美國財政部的通用許可，雪佛龍從外國資產管制辦公室 (OFAC) 獲得 6 個月的許可，可以在委內瑞拉的項目生產原油和石油產品。雖然沒有授權進行新的鑽探，但雪佛龍將能夠對油田進行修復和維護工作。

據俄羅斯衛星社報道，美國財政部11月26日發布批文寫道：「批准雪佛龍旗下合資企業在委內瑞拉開採的石油和石油產品在美國境內銷售、出口或進口」。白宮一名高官稱，美國保留進一步減弱或加強對委內瑞拉制裁力度的權利。美國財政部發布消息稱，美國針對委內瑞拉決定軟化石油領域的制裁，作為對委內瑞拉政府與反對派和解的回應。

美國拜登政府給予雪佛龍公司 (Chevron)(CVX-US) 有限許可，允許其在委內瑞拉恢復生產石油。（路透社）

委內瑞拉各政治派11月26 日 恢復談判，達成難得的協議，將共同為人道主義支出計畫付出努力。國際在線11月27日報道，委內瑞拉政府與該國反對派代表在墨西哥首都墨西哥城簽署一份和平協議。這是雙方政治對話中斷近一年後再次重啟談判，並就解決國內政治爭端達成重要階段性成果。委內瑞拉政府代表團團長、委內瑞拉全國代表大會主席羅德里格斯在協議簽署後對媒體表示，此次協議的一個重要內容，是談判雙方議定將被西方國家「凍結」的約30億美元海外資金轉移回委內瑞拉，並將這些資金用於支援國內建設。根據協議，委內瑞拉政府將與反對派成立一個特別委員會，共同處理相關資金的運作，並由聯合國和協助談判的挪威政府派遣工作人員參與協調與監督。

自俄烏衝突導致全球油氣價格飆升以來，美方就在促使委內瑞拉政府與反對派和解，以便解除對其的制裁。拜登政府一心推動解除對委石油出口制裁，毫無疑問劍指所指。

委內瑞拉石油儲量全球第一，解除對委制裁釋放出的石油，不僅有助於降低美國高企的通貨膨脹，而且也將打壓俄羅斯的石油收入。為此，美國不惜拋棄委政府無法容忍的反對派領袖，自封為委「臨時總統」的瓜伊多（Juan Guaidó）。英國《金融時報》在10月21日就曾報道，委內瑞拉反對派正在討論解散「臨時政府」，並放棄瓜伊多作為委內瑞拉的「合法領導人」。當時報道就稱，這可能為美國與馬杜羅政府達成石油協議開闢道路。

圖為2020年6月17日，瓜伊多在加拉加斯（Caracas）一個記者招待會上發言。（Reuters）

委政府與反對派握手言和，促使美國放鬆對委制裁，釋放出大量石油。這不僅是將打擊俄羅斯，也將打擊沙特等OPEC成員國，還會打擊伊朗。這應該是美國下的一石三鳥之計。

首先看俄羅斯。俄羅斯經濟實際表現較為穩定，預計今年國內生產總值（GDP）降幅將低於3%。俄羅斯經濟之所以沒有遭受美西方預料之中的毀滅性打擊，其中的一個原因是俄烏衝突導致全球油氣價格飆升，俄羅斯從中賺到很多錢。為此，美西方企圖採取限制俄羅斯石油價格的方式，對俄羅斯釜底抽薪。但歐盟未能就對俄羅斯石油設定價格上限一事達成協議，在關鍵的價格上限水平問題上仍存在內部分歧。當然，即便歐盟能夠達成協議，用這種非市場化方式打壓俄羅斯的石油收入是否能夠湊效也很成問題。最好的辦法還是釋放出委內瑞拉和伊朗的石油，衝擊國際市場，以影響石油價格。

再看沙特方面，拜登7月訪問沙特，希望以沙特為首的OPEC增產石油，以打壓全球油價。結果，OPEC非但沒有增產，反而宣佈每天減少200萬桶的產量。近日，有西方媒體報道稱「沙特和其他主要產油國將在12月4日舉行的『歐佩克+』會議上討論將石油產量每天增加50萬桶」，沙特、阿聯酋等主要產油國近日紛紛對這一說法予以否認，強調減產計劃將持續至明年年底。據沙特通訊社報道，沙特能源大臣當地時間11月21日表示，石油輸出國組織（歐佩克）與非歐佩克產油國不會在12月4日會議前討論石油產量問題，主要產油國日均減產200萬桶的計劃將持續至2023年年底。而如果美國部分解除對委制裁，委內瑞拉大量石油出現在國際市場，算是拜登另闢蹊徑。

美國總統拜登7月15日抵達沙特阿拉伯紅海城市吉達。圖為他在薩拉姆宮與沙特王儲穆罕默德碰拳。然，穆罕默德並未給拜登面子。（AP）

最後看伊朗方面。美國與伊朗談判恢復伊核協議，本來看似接近達成協議，但由於種種原因又懸在了那裏。伊朗最高領袖哈梅內伊當地時間11月26日在德黑蘭會見伊朗巴斯基民兵代表時說，談判不能解決伊朗與美國之間的問題。據伊朗新聞電視台報道，哈梅內伊說，美國在談判中拒絕解除對伊朗的制裁，美國及其歐洲盟友試圖尋求與伊朗達成的潛在協議旨在剝奪伊朗的「防禦性軍事力量」。他還表示，西方國家近期向伊朗施壓的目的是讓伊朗在談判中妥協。其實，很顯然，拜登政府之所以急於與伊朗達成協議，原因之一也是想釋放出伊朗的石油，衝擊國際市場。如果美國釋放出委內瑞拉的石油，美國在與伊朗談判的過程中，籌碼就更多了，會令美國在與伊朗的談判將佔據更加有利的地位。

但理想和現實永遠都存在極大差距。根據BP發布《世界能源統計年鑑》第69版，石油儲存量國家排行：雖然委內瑞拉是世界上重要的石油生產國和出口國。世界主要的產油國之一。以3038億桶排位儲存量第一，但沙特阿拉伯儲存量為2976億桶，緊跟其後，是全球最大的石油出口國，也是石油輸出國組織的主要成員國。而伊朗有1556億桶，俄羅斯也有1072億桶儲存量，俄羅斯還有有世界最大儲量的礦產和能源資源。想以委內瑞拉「一石三鳥」，似乎是異想天開。