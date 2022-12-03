與歐盟達成一致　G7澳洲同意俄油限價60美元

七國集團（G7）成員國和澳洲2日晚發表聲明稱，他們一致同意將購買俄羅斯石油的價格上限定為每桶60美元，並重申打算在其國內市場上逐步拒絕原產於俄羅斯的石油和石油產品。



俄衛網12月3日引述聲明稱：「作為限價聯盟的積極成員，七國集團和澳洲於2022年12月2日達成共識，根據歐盟成員國的一致決定，將俄羅斯原產石油的最高價格定為每桶60美元。」

聲明指出，俄羅斯石油限價政策12月5日「或之後不久」生效。

與此同時，七國集團確認，針對俄羅斯石油產品的限價決定2023年2月5日生效。

聲明稱：「我們將另行宣布原產於俄羅斯的石油產品的限價。」

逐步拒絕俄產品

聲明稱：「我們重申，我們打算在國內市場上逐步拒絕原產於俄羅斯的原油和石油產品。這一承諾在實施限價政策後保持不變。與此同時，限價政策旨在使我們的服務商支持俄羅斯原油和石油產品對其他國家的供應，這將確保能源供應穩定，同時限制俄羅斯的收入。」

七國集團還呼籲進口俄羅斯石油的非聯盟國家加入限價政策。該集團認為，這符合此類國家的「經濟利益」。

聲明稱：「在限價範圍內的進口將有助於降低能源成本，並限制俄羅斯獲得其正在賺取的額外利潤的能力。」