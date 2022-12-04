英國前衛生大臣：曾警告或有82萬人死於疫情　約翰遜卻反應冷淡

英國前衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，他曾經向時任首相約翰遜（Boris Johnson）及一眾內閣官員警告當地或有數以萬計民眾喪生，但對方反應冷淡。



天空新聞（Sky News）12月3日報道，夏國賢在《每日郵報》（Daily Mail）連載的英國抗疫紀錄提到，政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）曾在2020年1月向他提及疫情一事，對方認為病毒會有一半機會傳入當地，並估計在最壞的情況下，全國可能有最多82萬人死於疫情，形容這可能是當地一世紀以來從未見過的人類災難。

夏國賢稱曾向約翰遜提出疫情在中國爆發的情況，但約翰遜則回應指病毒可能會消失。他在一個月後再次向首相警告疫情的嚴重性，稱即使可以制止病毒，人類卻更有可能被擊倒，約翰遜的反應仍然不太關心。

他亦在同年1月底的內閣會議上分享衛生專家的觀點，與會的官員都似乎不相信。夏國賢一直覺得他們沒有掌握實際情況。

英國最終在2020年3月底開始全國封城，約翰遜一度染疫，而疫情至今已經導致超過20萬英國人喪生。