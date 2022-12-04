伊朗頭巾示威｜政府稱200人死亡　低於聯合國統計

英媒12月3日稱，據伊朗一個高級國家安全機構指，自9月爆發示威以來，共有200人在示威中死亡。這數字遠低於聯合國公布的死亡人數。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）3日指伊朗是權利和自由的保障者。



路透社12月3日稱，伊朗一個高級國家安全機構指，共有200人在示威中死亡，當中包括安全部隊成員。這數字比聯合國和人權組織公布的死亡人數低。聯合國表示，示威已導致超過300人死亡。

在政府鎮壓示威時，萊希12月3日捍衛伊朗的管治制度。他說伊朗是權利和自由的保障者。

33歲的伊朗運動攀登女選手列卡比（Elnaz Rekabi）10月在韓國出戰國際運動攀登協會（IFSC）舉辦的亞洲錦標賽，並在未戴頭巾的情況下作賽。她其後指她並非有意不戴頭巾，只是頭巾掉了下來。

英國廣播公司（BBC）12月4日稱，列卡比家屬的房屋被拆除，有反政府社運人士譴責這是報復列卡比。報道指，有影片顯示涉事房屋被拆除後，現場的地上有多面運動獎牌，列卡比的兄弟、運動員達烏德（Davood）在哭泣。

示威起因

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，9月16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為、為阿米尼爭取公義，後來示威演變成反政府示威。