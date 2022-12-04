Rolex｜勞力士也難幸免 二手名錶跌價 價格降回疫情前水平
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
英國二手名錶交易平台Subdial表示，勞力士、百達翡麗及愛彼（Audemars Piguet）等名錶的二手價持續下滑，追蹤次級市場名錶交易的指數回落至近兩年前水準，「疫情紅利」在二手名錶市場的效應至此可說完全退散。
《彭博資訊》報道，追蹤全球交易價值前50大名錶的Subdial50指數，在2021年和2022年初衝高，但如今已降至這段熱潮以前的水準，顯示交易最火熱的頂級手錶品牌已無力再維持疫情期間的高價位。在居家防疫期間，手頭充裕的消費者大肆購買百達翡麗、愛彼皇家橡樹及勞力士Daytonas系列手錶，熱衷於尋找下個熱門資產類別。
同場加映：英、日Rolex加價｜香港勞力士都會跟隨？搶看11款熱門手錶新定價（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
以勞力士名錶為大宗的Subdial50指數，過去12個月下滑5%、半年內則大跌近17%；這些勞力士名錶包括Daytona系列和GMT-Master II系列。
名錶需求下滑的同時，正逢科技股大跌和加密幣動盪。
在今年3月，皇家橡樹系列「Jumbo」系列腕錶（型號15202）的次級市場價格一度飆漲至超過11萬英鎊（13萬4,840美元），比之前12個月漲逾一倍，但現已降至7萬英鎊左右。
【延伸閱讀】Rolex｜購入勞力士Lady-Datejust的10個理由 除保值外還有這4點（點擊放大瀏覽）：
+5
Rolex鋼殼黑面Daytona手錶三代行情價格 身價升幅最狂的是這一代勞力士停產水鬼手錶最新行情 黑水鬼、綠水鬼和藍水鬼誰升幅大？日本特賣場驚見大量中國客爆買名牌袋！負責人：中國人不可或缺！俄烏戰況恐加劇 烏克蘭允第聶伯河東岸民眾渡河疏散針對俄羅斯爆料頻道指普京跌落樓梯 尾椎受傷＋還有1個大問題
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】