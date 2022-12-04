Rolex｜勞力士也難幸免　二手名錶跌價　價格降回疫情前水平

英國二手名錶交易平台Subdial表示，勞力士、百達翡麗及愛彼（Audemars Piguet）等名錶的二手價持續下滑，追蹤次級市場名錶交易的指數回落至近兩年前水準，「疫情紅利」在二手名錶市場的效應至此可說完全退散。



《彭博資訊》報道，追蹤全球交易價值前50大名錶的Subdial50指數，在2021年和2022年初衝高，但如今已降至這段熱潮以前的水準，顯示交易最火熱的頂級手錶品牌已無力再維持疫情期間的高價位。在居家防疫期間，手頭充裕的消費者大肆購買百達翡麗、愛彼皇家橡樹及勞力士Daytonas系列手錶，熱衷於尋找下個熱門資產類別。

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以勞力士名錶為大宗的Subdial50指數，過去12個月下滑5%、半年內則大跌近17%；這些勞力士名錶包括Daytona系列和GMT-Master II系列。

名錶需求下滑的同時，正逢科技股大跌和加密幣動盪。

在今年3月，皇家橡樹系列「Jumbo」系列腕錶（型號15202）的次級市場價格一度飆漲至超過11萬英鎊（13萬4,840美元），比之前12個月漲逾一倍，但現已降至7萬英鎊左右。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】