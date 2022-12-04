針對俄羅斯爆料頻道指普京跌落樓梯　尾椎受傷＋還有1個大問題

政治強人俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）健康堪慮的消息，一直令各界議論，12月1日網絡又有爆料指，他在家中從7層台階的樓梯摔下，導致尾椎受傷且當場「失禁」；目前克里姆林宮對此未有評論。



（編按：有關他健康狀況不佳的謠言多年來一傳再傳，情況在俄烏開始後更頻密。不少西方媒體稱，普京在公開場合時經常被看到抽搐和站不穩的情況。有關的傳言一再「翻炒」，「冷卻」下來之後不久又會再出現。）

據《每日郵報》報道，專門爆料克里姆林宮內幕的頻道General SVR指出，70歲的普京11月30日晚間，於莫斯科住家摔下樓梯；當時他正要下樓，卻不慎摔倒，先是摔下5階，翻身後又從剩下2階滑到地面。

相關圖輯：點擊放大比較近用與兩年前拍攝的普京照片▼▼▼

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報道透露，事發當下保鑣立刻衝上去，要把他扶起，醫生也在幾分鐘就抵達，但普京卻無法立即接受檢查，原因是他患有腸胃道腫瘤，有嚴重的消化問題，所以在摔下樓時，劇烈撞擊導致他當場失禁。

所幸在進行清理排泄物後，經醫生確認，他只有尾骨和周圍軟骨組織瘀傷，其它沒大礙。報道還引述消息人士指，普京穿着特殊的鞋子，家裏地板、樓梯也都有防滑塗層，證明當神經出問題時，所有預防措施都沒意義。

不過截至目前，克里姆林宮尚未對這些爆料做出回應。

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