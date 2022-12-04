伊朗道德警察屢遭詬病　年輕人用APP報料避檢查︱新聞背後

伊朗「頭巾示威」浪潮自9月中爆發後，據當地傳媒報道，伊朗政府12月3日終宣布廢除道德警察。「道德警察」自2006年起在伊朗街頭巡邏，包括負責在公共場合執行着裝規範的法律，但也屢掀爭議。當地更出現讓民眾報料、教大家避開道德警察的手機APP。



這次「頭巾示威」的觸發點，始於伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭道德警察帶走，拘留期間昏迷送院，16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為，要為阿米尼取回公道，後演變成反政府示威。

圖為伊朗女子阿米尼的照片（Getty）

道德警察究竟是什麼人？綜合《德國之聲》、英國廣播公司（BBC）所指，自1979年伊朗伊斯蘭革命後，伊朗便出現不同形式的道德警察，目前的隊伍便是指導巡邏隊（Gasht-e-Ershad，暫譯），它屬於警方轄下的一個單位，在強硬派前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）執政時期成立，2006年開始在街頭巡邏。

這些道德警察負責確保民眾在公共場合符合伊朗的伊斯蘭行為準則，例如要求男女都要穿着得體、青春期後的女性須要在公共場合戴頭巾，但在沒有明確的指導方針或詳細說明下，讓道德警察有很大的個人詮釋空間，也引發外界批評道德警察常針對女性，甚至被指任意拘留女性。

伊朗「頭巾示威」自2022年9月中爆發，圖為9月19日在德黑蘭（Reuters）

民眾用APP報料避檢查

民眾對道德警察的懼怕，還可見於當地出現專門教人避開道德警察的手機APP，據英媒過去在2016年報道，一個名為Gershad的APP在年輕人之間流傳，他們可以透過APP報料講述道德警察的檢查點位置，好讓其他人避開檢查。

同在2016年，伊朗警方又宣布設立新的便衣警察單位，稱會有多達7000名警員巡邏，確保民眾符合行為準則。

伊朗示威：名為Gershad的手機APP（Google Play截圖）

會否改名「回歸」？

如今伊朗政府廢除道德警察，可謂對示威者的讓步，但法媒也指出，目前未知有關部隊會否在不同背景下用不同名稱再次成立。據伊朗的國營新聞機構報道，有關「道德」犯罪的死刑判決和法律訴訟將繼續進行。