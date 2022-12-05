英國會國防委員會主席：軍援台灣「可探索空間甚大」

英國下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）說，英國在加強支援台灣軍事防衛方面「可探索的空間甚大」。



路透社12月5日報道，埃爾伍德說，他上週到訪台灣時，討論台灣的潛艇計劃。

跟多數國家一樣，英國與台灣沒有正式外交關係，但在台灣面臨中國大陸日趨增強的軍事威脅，決定效仿其他西方國家，加強對台灣的軍事援助和支持。

雖然美國是台灣最重要的外國武器供應源，但英國公司正參與協助台灣發展潛艦自造計劃。

被問及是否會軍援台灣，無論是提供武器或是情報分享，埃爾伍德說：「是的，正是如此」。

以英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）11月發表的言論，指英國與中國關係的「黃金時代」已過去為據，埃爾伍德通過電郵回應時說：「這裏（台灣）有很多可探索的空間。我期待5月帶領我的委員會回來（台灣）更詳細地進行探討。」

曾是英國前防長的埃爾伍德說，他在上週出訪台灣時曾參與台灣潛艦自造計劃的討論，但需有更多了解，才能公開發表意見。

埃爾伍德在台期間與台灣總統蔡英文、外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄會面。

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