俄羅斯海運原油今起限價　它將如何運作？

七國集團（G7）、澳洲和歐盟（EU）27國12月5日起對俄羅斯海運原油實施價格上限，這旨在削弱莫斯科為烏克蘭戰爭提供資金的能力並維持全球石油市場穩定。



這些國家2日同意把俄羅斯原油價格上限定為每桶60美元。限價政策12月5日生效，但有45天過渡期，允許5日前裝貨的船舶在1月19日前裝貨和卸貨。

定時審查更新限價

根據這項政策，從1月中旬開始，價格上限水平會每2週進行1次審查，確保至少比由國際能源署（IEA）計算所得的俄羅斯石油和石油產品平均市場價格低5%。

每次調整限價都要先獲得歐盟所有成員國一致同意，再取得七國集團同意，而且會有90天寬限期，確保不會有船以不再有效的價格在海上載運貨物。

不能做什麼？

船務公司禁止提供油輪運輸高於限價的俄羅斯原油。來自歐盟和七國集團、為運載俄油的油輪提供服務的保險和再保險（即分保）公司，也不准處理價格高於限價的俄油貨物。

圖為12月4日，一艘貨船在俄羅斯納霍德卡灣的科濟米諾原油碼頭旁駛過。（Reuters）

允許做什麼？

若以限價或低於限價購買俄油，以及在緊急情況下購買俄油，企業能提供金融和航運服務。

對某些第3方國家的能源安全來說必不可少的特定項目，或能獲豁免。

違反會有什麼懲罰？

如果懸掛第3方國家國旗的船隻故意運載高於價格上限的俄油，待卸下貨物後，歐盟運營商將被禁止在90天內為這艘船提供保險、融資和服務。

至於懸掛歐盟旗幟的船隻，會因應國家法律受到懲罰。歐盟2日提出一項議案，計劃對違反歐盟制裁企業處以全球營業額5%罰款。