三星電子高層大執位引進「外援」　首位女社長上場

三星電子（Samsung Electronics）首次起用非繼承人出身的女性社長。



韓聯社報道，三星電子星期一（12月5日）公布2023年定期社長團人事調動方案，移動和家電（DX）部門全球營銷中心副社長李英熙升任全球營銷室長（社長），成為公司首位女性社長。

李英熙曾在歐萊雅等外國企業負責營銷工作，2007年加入三星電子後引領Galaxy品牌獲得成功。她於2012年升任三星電子第二位女性副社長後，一直被傳為三星首位專業經營人出身的女性社長的有力人選。

三星電子說，兼具實力和出色業績的女性副社長晉升為社長，為女性人才指明未來發展前景，營造敢於挑戰的環境。

這也是李在鎔升任三星電子會長後，首次對社長級高管進行人事調整。此次人事調整涉及九人，其中七人晉升為社長，兩人調任分管業務。在對內對外不確定因素增大的形勢下，三星電子保持由兩名代表理事分管業務的體制，力求「穩中有變」。

此次人事調動重在應對未來、以績效為重。為網絡業務增長、半導體業務開發及製造力量有大貢獻的DX部門和半導體部門副社長，均晉升為社長。

三星電子說，此次人事調整體現三星電子強化核心業務未來競爭力的意志。

本文獲《聯合早報》授權轉載

