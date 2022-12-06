趁麻醉未醒性侵未成年少女　受害者逾20人　日本狼醫第6次被捕

日本東京都一間醫美診所院長趁着着病人手術麻醉尚未消退，性侵未成年少女，甚至將整個過程錄影留存。警方於12月5日第6度逮捕他，而截至目前為止，已發現超過20支他所拍攝的性侵影片，猜測還有更多受害者，因此將繼續投入調查。



根據《全日本新聞網》報道，現年43歲的整形外科醫師竹澤章一在一間醫美診所擔任院長，然而他涉嫌在1月至3月間，3度性侵一名10多歲的未成年少女。被害少女為了接受醫美手術而全身麻醉，怎知他卻在對方因麻醉失去意識時，性侵被害人。

（編按：在此之前，竹澤因強行與下屬和女性病人而被捕並被起訴5次。）

圖為涉案日本整容醫生竹澤章一。（電視新聞影片截圖）

警方表示，被害人因為麻醉並不知道遭到性侵一事，而是警視廳在調查嫌犯其他案件時，在沒收的電腦中，發現超過20支性侵女性的影片，而該名被害少女就是其中一人。

警方12月5日第6度將其逮捕，而嫌犯也隨即坦承犯行。不過警方懷疑，他早已得逞多次，受害人恐超過20人，接下來將持續深入調查。

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