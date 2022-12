哈里梅根紀錄片Netflix爆炸性預告　哈里指王室有「卑鄙的勾當」

《哈里和梅根》(Harry & Meghan)紀綠片首3集12月8日發布,另外3集則在15日。Netflix在12月5日晚發布官方預告片,內容看來已甚具爆炸性。哈里在片中說,那些泄密以及故事安插是「卑鄙的勾當」(dirty game)的一部份,而這存在於英國王室中。



英國哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)在片中形容「嫁入該機構的婦女的痛苦和磨難」,引發媒體蜂擁而至進行報道——這顯然是在說他的妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex),以及亡母戴安娜王妃(Diana, Princess of Wales)。哈里自稱非常害怕,不想歷史重演。

▼搶先看Netflix《哈里與梅根》紀錄片預告片精彩內容,請點擊放大觀看:

從預告片可見,開首的畫面是王子和梅根在車上,兩人看着前方,卻讓人感覺他們看來覺得前路茫茫。片中附上哈里的旁白稱:「真的很難在回看過去後就這樣走開」,他還說「到底發生什麼事了」。

影片剪輯兩人由宣布訂婚的甜蜜畫面、新聞報道稱梅根一下子成為「王室搖滾巨星」、兩人婚禮盛大場面等片段,再附上哈里王子一句:「(然後)一切都變了。」

預告片中王子說,王室家庭有等級制度,還有泄密,以及安插故事的操作。

片一名疑是評論員的女子在指出,有一場針對梅根的戰爭,目的是為遂了其他人的意圖。有一名疑似評論員的男子說「這是關於仇恨,這是關於種族。」再來就是哈里王子親口對鏡頭說,這是「卑鄙的勾當」。

在影片尾聲,王子稱沒人知道全部的真相,但他和梅根知道。

▼12月1日Netflix已公開首個預告片,梅根在片中多次落淚: