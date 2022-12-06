哈里梅根紀錄片Netflix爆炸性預告　哈里指王室有「卑鄙的勾當」

《哈里和梅根》（Harry & Meghan）紀綠片首3集12月8日發布，另外3集則在15日。Netflix在12月5日晚發布官方預告片，內容看來已甚具爆炸性。哈里在片中說，那些泄密以及故事安插是「卑鄙的勾當」（dirty game）的一部份，而這存在於英國王室中。



英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）在片中形容「嫁入該機構的婦女的痛苦和磨難」，引發媒體蜂擁而至進行報道——這顯然是在說他的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex），以及亡母戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）。哈里自稱非常害怕，不想歷史重演。

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從預告片可見，開首的畫面是王子和梅根在車上，兩人看着前方，卻讓人感覺他們看來覺得前路茫茫。片中附上哈里的旁白稱：「真的很難在回看過去後就這樣走開」，他還說「到底發生什麼事了」。

影片剪輯兩人由宣布訂婚的甜蜜畫面、新聞報道稱梅根一下子成為「王室搖滾巨星」、兩人婚禮盛大場面等片段，再附上哈里王子一句：「（然後）一切都變了。」

預告片中王子說，王室家庭有等級制度，還有泄密，以及安插故事的操作。

片一名疑是評論員的女子在指出，有一場針對梅根的戰爭，目的是為遂了其他人的意圖。有一名疑似評論員的男子說「這是關於仇恨，這是關於種族。」再來就是哈里王子親口對鏡頭說，這是「卑鄙的勾當」。

在影片尾聲，王子稱沒人知道全部的真相，但他和梅根知道。

▼12月1日Netflix已公開首個預告片，梅根在片中多次落淚：