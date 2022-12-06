俄羅斯2空軍機場遇襲翌日　庫爾斯克機場再遭無人機襲擊

俄羅斯庫爾斯克州（Kursk region）州長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoyt）12月6日稱，庫爾斯克機場地區的一儲油設施因無人機襲擊起火，無人受傷。事件發生在俄羅斯指烏克蘭對俄境內2個空軍基地進行空襲後翌日。



斯塔羅沃伊特稱：「無人機襲擊致使庫爾斯克機場地區一儲油設施起火，無人受傷。火勢已得到控制。所有特種部門已趕到現場開展工作。」

他未有說明那些無人機來自何方。

俄羅斯飛機在防空系統的幫助下擊落低空飛行的烏克蘭無人機。由於無人機殘骸在俄羅斯機場墜落並爆炸，俄軍機場2架飛機的外殼受到輕微損壞。

作為報復，俄羅斯對烏克蘭軍事指揮控制系統及相關防禦設施進行了大規模打擊。 這次襲擊破壞了烏軍和外國武器在戰區內的鐵路調運。

俄羅斯國防部12月5日稱境內中部兩個空軍基地受烏克蘭無人機襲擊，造成最少3人死亡、4人受傷。

若俄方指控屬實，將是俄烏戰事爆發以來，烏克蘭最深入俄羅斯腹地的一次襲擊行動。

俄羅斯國防部5日稱，烏克蘭利用蘇製無人機，攻擊梁贊州（Ryazan Oblast）的佳吉列沃夫空軍基地（Dyagilevo airfield），以及位於薩拉托夫州（Saratov Oblast）的恩格斯空軍基地（Engels Air Force Base）。

俄國防部稱，所有無人機都被攔截，但它們爆炸產生的碎片散落機場上。