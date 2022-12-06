俄羅斯稱中部2個空軍基地被烏克蘭無人機襲擊　釀至少3死

俄羅斯國防部12月5日表示，境內中部兩個空軍基地受烏克蘭無人機襲擊，造成最少3死。若俄方指控屬實，將是俄烏戰事爆發以來，烏克蘭最深入俄羅斯腹地的一次襲擊行動。



俄羅斯國防部聲明指，有烏克蘭無人機於12月5日襲擊俄羅斯中部薩拉托夫（Saratov）的恩格斯（Engels）空軍基地和拉占（Ryazan）的佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地，俄方成功攔截這些無人機，爆炸造成的碎片令2架軍機損毀，3名軍人死亡，另有4人受傷。俄方指摘這是烏克蘭政府的恐怖主義行為。

美媒則引述烏克蘭高官指，烏克蘭動用多架無人機襲擊俄羅斯兩個離俄烏邊境數百公里的軍事基地，兩架在其中個基地被摧毀，其餘數架受損。

兩個遇襲的機場都部署了Tu-95轟炸機，過往曾參與針對烏克蘭的導彈攻擊行動。外界不排除這次是烏克蘭先發制人的行動，阻止俄方同日以烏克蘭基建為目標的大規模導彈襲擊。

若恩格斯空軍基地遇襲確認是由烏克蘭發動，將會是俄烏戰事爆發以來，烏克蘭最深入俄羅斯腹地的攻擊行動。該空軍基地除了是攻擊烏克蘭的重要地點，還設有儲藏核彈頭的地堡，這些彈頭可裝配在長程戰略轟炸機上。

在俄羅斯同日向烏克蘭進行導彈襲擊中，烏克蘭再有電力設施受損。烏方稱，俄羅斯發射的70枚導彈中有60枚被攔截，基輔地區四成地區停電，但未造成「嚴重後果」。