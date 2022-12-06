朔爾茨：中國不應被孤立　北京：孤立中方不符合任何一方利益

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）12月5日發表文章稱，中國的崛起不應成為孤立北京或減少與之合作的藉口。中國外交部發言人毛寧6日回應指，孤立中國、限制對華合作不符合任何一方的利益。



毛寧表示，中方注意到朔爾茨的有關表態，中國堅持維護世界和平，促進共同發展的外交政策宗旨，致力於與各國展開友好合作。她說事實證明，中國的發展是世界和平力量的增長，是全球發展的動力和機遇。

她稱當今世界經濟全球化潮流不可逆轉，互利共贏是人心所向，中國已與世界經濟和國際體系深度融合，世界不會退回到互相封閉、彼此分割的狀態，任何國家都無法關起門來搞建設，而「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」是損人不利己的。

她指中國的發展離不開世界，世界的繁榮也離不開中國，中國將繼續實行高水平對外開放，與各國共享發展機遇。她說正如中國國家主席習近平會見朔爾茨時指出的，中國始終以自身發展維護和促進世界和平，中國發展與世界發展互相交融，互相成就。

朔爾茨在5日發表的文章中提及，中國的崛起不應成為孤立北京或減少與之合作的藉口，「但中國國力日強也不應宣傳自己在亞洲及其他地區的擁有霸權合理」。