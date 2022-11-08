歐盟評朔爾茨訪華：須停止私下對話　團結應付中國分化

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日訪華，歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）6日評論表示，歐盟應銘記中國分化手段，重新審視對華關係，並呼籲各國停止與北京私下對話。



法國媒體報道，歐盟內部市場執行委員布雷頓當日受訪時提醒德國，指歐洲須團結應付中國，才能確保國際影響力。他指中國在新冠流行期間「用盡一切辦法分化歐盟」，為終結對待中國的天真態度及保護內部市場，歐盟已通過互惠要求、外國投資審查等一系列法案。

他表示，即使中國為歐盟重要貿易夥伴，處理兩者關係時亦須考量地緣政治。歐盟成員間應彼此協調，否則只要其中一環出現缺失，整個歐洲市場都會受影響。

布雷頓強調，不樂見中國控制歐洲關鍵基建，又以早前中遠入股漢堡港為例，敦促各國勿使中國取得多數股份。

他又指，若朔爾茨答應與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一同訪問北京，至少能展示歐洲國家團結形象。他稱「我們應建立權力平衡，重新調整與中國的關係」，並強調歐盟市場比美國大1.5倍，中國顯然不願丟失。

德國10月26日批准中國中遠海運集團（Cosco）入股德國第一大港口漢堡貨櫃碼頭，但因兩黨反對，降低其入股上限至24.9%，而不是計劃的35%。