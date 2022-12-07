美國馬里蘭州政府禁用TikTok與WeChat

美國馬里蘭州共和黨籍州長霍根（Larry Hogan）12月6日公布一項緊急網絡安全指令，以一些中國及俄羅斯公司的產品及平台對該州構成不可接受的網絡安全威脅為由，禁止在州政府行政部門的平台上使用它們——TikTok、WeChat、支付寶及卡巴斯基等在列。



霍根說，那些實體有可能涉及網絡間諜、監視政府實體以及不當收集敏感個人資訊。

指令適用於：

TikTok

華為技術有限公司

中興公司

騰訊控股，包括但不限於騰訊QQ、QQ錢包和WeChat

阿里巴巴產品，包括但不限於支付寶

俄羅斯網絡安全公司卡巴斯基（Kaspersky）



在指令項下，州行政當局各機構必須從州網絡移除些述產品，推進防止安裝這類產品的措施，並推進基於網絡的限制措施，以防止使用或登入被禁的服務。

在霍根做出有關公布的前一天，南卡羅萊納州（South Carolina）的共和黨籍州長麥克馬斯特（Henry McMaster）要求在州政府設備禁用TikTok。

美國南達科他州（South Sakota）州長諾姆（Kristi Noem）11月29日簽署行政命令，禁止南達科他州政府僱員及分判商透過州政府擁有的設備使用TikTok。

在馬里蘭州頒禁令的同日較早時間，威斯康星州的共和黨籍國會議員致函民主黨籍州長埃弗斯（Tony Evers），呼籲他宣布從州政府設備刪除TikTok。

坐鎮位於洛杉磯的TikTok總部的行政總裁帕帕斯（Vanessa Pappas）已稱，公司保護所有美國用戶的數據，中國政府官員沒有獲取這些數據的准入。