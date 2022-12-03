美國法院雖對孟晚舟正式撤控　華府針對中國科企軌道料不變

美國法官12月2日撤銷對中國電訊設備供應商華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的刑事起訴。但從近月情況看來，這似乎不會對美國打擊中國科技巨頭的方向帶來改變。



美國聯邦通訊委員會（FCC）11月25日以國家安全憂慮為由通過一項新規定，禁止新的華為和中興電訊設備在美國銷售與進口。

根據新規定，由中國監控設備製造商大華科技、視像監控企業杭州海康威視及深圳無線電製造商海能達製造的設備也禁止銷售或進口。

美國聯邦通訊委員會委員卡爾（Brendan Carr）稱：「我們的一致決定代表我們基於國家安全考慮投票禁止授權新設備，這是FCC史上首次」。

TikTok是下一目標？

另一方面美國外國投資委員會（CFIUS）正在考慮一提案，允許TikTok在中國母公司字節跳動（Bytedance）持有的情況下，繼續在美營運，包括甲骨文（Oracle）將所有美國用戶數據都移動至甲骨文雲端，審查TikTok演算法及內容仲裁模型 (Content Moderation models)，確保它的內容並未受中國控制。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）2日在美國眾議院國土安全委員會出作證，就TikTok提到美國國家安全擔憂，因它的控制權落在不認同美國價值觀的中國政府手中。

克里斯托弗・雷稱美國官員仍在討論如何解決TikTok帶來的國家安全問題，能否達成一項讓它在美營運的協議是存在不確定性。

他稱中國可用它來控制數百萬用戶的數據收集或控制推薦演算法——如他們想這麼做，這些演算法可用於影響操作，或者控制數百萬設備的軟件，這提供在技術上破壞個人設備的機會。

美國財長耶倫（Janet Yellen）11月30日也警告，TikTok構成合理的國安憂慮。

TikTok發言人上週告訴美國霍士商業新聞電視台（Fox Business）稱，他們無法評論「我們與美國政府進行機密討論的具體細節，我們相信我們正走在完全因應美國所有合理國家安全關切的道路上。」

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在華為2021年年報發布會演講。（華為官網）

纏訟4年 案件終劃上句號

美國地區法官12月2日以起訴涉及偏見為由，撤銷有關起訴，意味此案之後不可再提訴，這纏訟多年的法律程序正式結束。她的代表律師及華為至今未回應事件。

英媒報道，當地時間12月1日，美國檢方要求法院駁回孟晚舟的「銀行欺詐」和其他指控。

俄衛網12月2日引述英媒報道指，孟晚舟去年與美國司法部達成暫緩起訴協議（DPA）後順利回國，美方同意在2022年12月1日，也就是孟晚舟因為美國的逮捕令而在加拿大被捕之日的4年後，撤銷對她的指控。

美國紐約布魯克林地區聯邦檢察官波科爾尼（Carolyn Pokorny）在12月1日致美國地區法官唐納利（Ann Donnelly）的信中寫道，由於沒有孟晚舟違反DPA協議的資訊，「謹提請（法院）撤銷本案中對被告孟晚舟的第三次替代起訴」。

圖為2021年9月26日，中國北京一個商場的大型電視熒幕，播放華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大獲釋後，乘飛機返抵中國的片段。（Reuters）

華為創始人任正非之女、華為副董事長兼財務長（CFO）孟晚舟2018年12月1日在溫哥華轉機時被加拿大當局代表美國政府拘押。美國因懷疑其違反華府對伊朗的貿易制裁要求將其引渡。孟晚舟遭加方拘押長達1028天。

孟晚舟2021年9月25日乘坐中國政府包機順利回到中國。中國外交部發言人華春瑩9月25日應詢表示，事實早已充分證明，美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。

美國指控孟晚舟與華為，利用子公司「星通科技」（Skycom Tech）向伊朗出售電腦設備，違反美國對伊朗的制裁令，並在有關交易上欺詐滙豐銀行。加拿大應美國要求，2018年12月拘捕孟晚舟。直至2021年9月，美國司法部與她達成協議，她承認曾就華為在伊朗的業務誤導銀行，換取終止引渡聆訊，她即時獲釋，並返回中國。