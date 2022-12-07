Twitter員工勢將瘋狂OT「紮根」辦公室？總部疑違法改建睡房遭查

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後風波浪接浪，三藩市致府接獲T舉報，指Twitter違法將總部部份空間改為睡房。市政府建築檢查部門已着手調查，倘事件屬實將發出違規通知。



美國《福布斯》（Forbes）雜誌5日發文引述2名消息人士稱，Twitter總部辦公室被改造成睡房，裏面有未鋪上床單的床墊、發黃的窗簾以及會議室遙控設備。不願透露姓名的Twitter員工對Forbes說，辦公室每層估計有4至8間睡房。

《三藩市紀事報》稱三藩市市政府建築檢查部門發言人漢南（Patrick Hannan）稱已就投訴事項展開調查，並和大廈的經理進一步聯繫獲取相關資訊，以了解該大廈是否遵守使用法規。

馬斯克6日反擊三藩市市長稱，公司因向「疲倦的員工提供床鋪」，被不公平地攻擊。

馬斯克10月27日成功以440億美元（約3425港元）收購Twitter後，這間頂尖科企的內部管理及工作文化便來個180度轉變。

他入主Twitter後即時解僱行政總裁以及多名高級管理人員，之後愈來愈多管理人員被炒或被解僱，經理更被要求就員工表現進行列表。據悉員工被要求證明自己的工作有必要性，且還要解釋自己對公司的價值是什麼。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）曾報道， Twitter經理被告知要每週7天，每天輪班工作12小時。網傳有高層員工裹着睡袋在公司地板睡覺的照片。

馬斯克11月16日讓員工自行決定，繼續留下來效力，還是領取3個月的遣散費並離職；繼續在Twitter打工的人則將「長時間、高強度」工作。員工須填寫一份網上表格，在當地時間17日下午5時前說明去留。

他收購Twitter後，原來的7,500名職員中半數已被解僱。在人們面臨決定去留的截止期限前，公司內部似乎出現「混亂」，包括出現辭職潮，或是拿錢走人。傳已有數百名人似乎決定伸手拿相當於3個月薪金的遣散費並走人。據報有自稱Twitter前員工的在Twitter發文發圖揶揄前老闆和公司，一些網民則認為人才大量流失是Twitter衰敗的開端，紛以#RIPTwitter發文。

最令人費解的是，身為Twitter掌舵人的馬斯克也在個人賬戶內發惡搞圖，相中一名舉起反V手勢的男子與和他身旁的墳墓開心合照，兩者都被加上Twitter藍色小鳥的標誌。但馬斯克未就這樣照片附上任何說明，未知他的意思是否指，實行大換血的Twitter將迎來重生。

馬斯克在之前的推文曾暗示Twitter會活下來，因為決定留下的員工是「最好的人」。 另外，他還發推文說，「不想搞砸它，但我們有機會讓Twitter活下去。」