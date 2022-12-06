Elon Musk旗下Neuralink晶片植入腦研究　涉違反動物福利遭調查

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的醫療設備公司Neuralink研究將晶片植入大腦，不過有消息指聯邦部門正就公司是否虐待動物展開調查。而事件正值有員工投訴指，公司過急推動在動物進行實驗，導致這些動物不必要受苦和死亡。



路透社12月5日引述兩名知情人士報道，美國農業部的總監察長近月應一名聯邦檢察官的要求，就Neuralink涉嫌違反《動物福利法》（Animal Welfare Act）進行調查。報道沒提及調查範圍，但指監察部門沒有明確規定研究時使用的動物數量，而是給予科學家相當寬鬆的決定空間。

根據當局的資料顯示，Neuralink已經通過美國農業部的所有設施調查。該公司在2018年開始實驗至今，估計一共有大約1500隻動物死亡，包括超過280隻羊、豬和猴子，不過牠們的死因不一定與違反研究守則或標準有直接關係。

多名Neuralink的現職及前員工則表示，馬斯克要求加快研究，導致實驗時準備不足，並迫使本身已經過度受壓的員工「趕死線」，甚至在實驗前一刻才改變計劃，結果造成部分動物不必要死亡。有員工透露，馬斯克要求他們想像自己頭部被綁上炸彈，以刺激研究效率，他們曾向管理層表達憂慮，並要求改為以更細心的方式研究，卻遭對方回應指馬斯克講求速度，因此他們的要求不可行。