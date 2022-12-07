習近平抵沙特阿拉伯　央視影片：沙特禮賓護衛機伴飛

中國國家主席習近平12月7日抵達沙特阿拉伯，展開4天訪問行程。中國官媒央視下午公布影片，指沙特派出戰機為習近平的專機護航，當專機飛至沙特首都利雅得上空，沙特又出動禮賓護衛機伴飛，並在空中拉出中國國旗色彩帶。



央視報道形容沙特是以最高禮遇歡迎習近平到訪。

報道指，當習近平乘坐的專機進入沙特阿拉伯領空，沙特4架戰機升空護航。

央視之後再公布影片，指當習近平的專機進入沙特首都利雅得上空，6架「沙特之鷹」禮賓護衛機為習近平專機伴飛。報道稱，沙特禮賓護衛機又在空中拉出中國國旗色彩帶，以最高禮遇歡迎習近平主席到訪。

路透社7日報道指，預計沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）將盛情款待習近平，與美國總統拜登（Joe Biden）7月訪問時獲得的低調接待形成鮮明對比。

習近平是應沙特阿拉伯王國國王薩勒曼邀請，12月7日至10日赴沙特利雅得出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，並對沙特進行國事訪問。

中沙關係／習近平／沙特阿拉伯：圖為2016年9月4日，中國國家主席習近平與時任沙特副王儲的穆罕默德，在杭州G20會會面並握手。（Reuters）

料會簽署協議

路透社6日引述沙特通訊社（SPA）6日稱，中沙峰會舉行期間，中國及沙特阿拉伯將簽署價值逾1,100億沙特里亞爾（約2,275億港元）的初步協議。

美國也對習近平這次出訪頗為關注，據英媒指，美國關注有傳聞指沙特阿拉伯可能與中國簽署協議以人民幣結算石油交易。有美媒則引述消息人士認為機會不大。