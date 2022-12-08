歐盟向WTO投訴中國封殺立陶宛　要求設立專家小組仲裁

撰文：歐敬洛
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歐盟12月7日表示，將向世界貿易組織爭端解決機構提出申訴，設立專家小組仲裁涉華貿易紛爭。歐盟投訴中國針對立陶宛實施禁運，及抗議中國設立「禁訴令」（anti-suit injunctions）。

歐盟表示，中國在2021年12月起對立陶宛產品、以及含有立陶宛製造材料的歐盟產品，實施「歧視性和強制性措施」，對歐洲企業造成損害。自2022年1至10月，中國與立陶宛的貿易額較上年同期大幅下降了80%。禁令不只影響立陶宛，其他歐洲跨國公司也受波及。

圖為1月7日，上海的一間Tesla汽車廠。（AP）

台灣在2021年11月在立陶宛首都維爾紐斯開設代表處，北京實施反制措施，實質對立陶宛實施禁運。

在專利爭端方面，中國法院在2020年8月頒布「禁訴令」，禁止歐盟高科技專利持有人向歐盟法院尋求保護其專利知識產權。歐盟批評，中國片面強加有利於本國企業的規則，損害了WTO保護知識產權的多邊體系，違反WTO「與貿易有關之知識產權協議」（TRIPS）。

歐盟要求WTO成立專家小組進行仲裁，在2022年初，歐盟已將兩項爭端提交WTO，雙方兩度進行磋商，仍未獲得解決。

在北京，商務部對歐方的決定表示遺憾。商務部強調中方一貫以符合世貿組織規則的方式管理對外貿易，並持續強化知識產權保護，營造良好的創新環境和營商環境，中方將堅決維護自身合法權益。

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