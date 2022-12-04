與美國就《通脹法案》分歧　馮德萊恩：歐盟會調整援助計劃

美國總統拜登（Joe Biden）推動《通脹削減法案》，包括大力資助到美國投資的環保能源企業，引起歐盟憂慮企業外流，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月4日表示，歐盟會調整援助計劃，以防投資者流走。



馮德萊恩4日在比利時發表演說，據路透社報道，她表示「競爭是好...... 但這競爭須遵守保有公平的賽場。」她又談到美國的《通脹削減法案》「應讓我們反思如何改進我們的國家援助框架，使其適應新的全球環境。」

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩（右）12月1日會見愛爾蘭總統希金斯（Michael D. Higgins，左）（Reuters）

在拜登8月簽署規模達 4300億美元的《通脹削減法案》後，歐盟一直擔心美國提供的慷慨稅務減免會吸引歐盟企業出走，令歐洲處於不利地位。

總部設於瑞典的歐洲電池廠北方伏特公司（Northvolt），行政總裁卡爾松（Peter Carlsson）11月底接受路透社訪問時表示，他原定在德國加設工廠，但若到美國設廠，將可得到8億歐羅的援助，是德國政府提供的4倍，令他押後在德國北部設廠的計劃。

卡爾松表示「我們現在處於一個可以優先考慮在美國擴張而不是歐洲的地步。」

圖為2022年12月1日，法國總統馬克龍和美國總統拜登一同出席在白宮南草坪舉行的官方儀式。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月29日抵達美國訪問，甫抵埗便頻頻向華府抱怨，他批評美國已通過生效的《通脹削減法案》將分裂西方。