與美國就《通脹法案》分歧 馮德萊恩：歐盟會調整援助計劃
撰文：成依華
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美國總統拜登（Joe Biden）推動《通脹削減法案》，包括大力資助到美國投資的環保能源企業，引起歐盟憂慮企業外流，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月4日表示，歐盟會調整援助計劃，以防投資者流走。
馮德萊恩4日在比利時發表演說，據路透社報道，她表示「競爭是好...... 但這競爭須遵守保有公平的賽場。」她又談到美國的《通脹削減法案》「應讓我們反思如何改進我們的國家援助框架，使其適應新的全球環境。」
在拜登8月簽署規模達 4300億美元的《通脹削減法案》後，歐盟一直擔心美國提供的慷慨稅務減免會吸引歐盟企業出走，令歐洲處於不利地位。
總部設於瑞典的歐洲電池廠北方伏特公司（Northvolt），行政總裁卡爾松（Peter Carlsson）11月底接受路透社訪問時表示，他原定在德國加設工廠，但若到美國設廠，將可得到8億歐羅的援助，是德國政府提供的4倍，令他押後在德國北部設廠的計劃。
卡爾松表示「我們現在處於一個可以優先考慮在美國擴張而不是歐洲的地步。」
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月29日抵達美國訪問，甫抵埗便頻頻向華府抱怨，他批評美國已通過生效的《通脹削減法案》將分裂西方。