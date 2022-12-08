習近平在沙特報章發表文章　冀與沙特與阿拉伯國家開啟新時代

國家主席習近平，在12月7日於沙特《利雅德報》發表署名文章，表示這次訪問是一次傳承之旅，更是一次開創之旅，開啟中國同阿拉伯世界、海灣阿拉伯國家、沙特阿拉伯關係新時代。



習近平表示，過去十年，中國與阿拉伯國家關係進入新時代。當今世界正經歷百年未有之大變局，中國將與阿拉伯國家繼續高舉不干涉內政旗幟，堅定支持對方維護主權和領土完整，共同維護國際公平正義。繼續合作共建「一帶一路」，不斷擴大糧食、能源、投融資、醫療等領域務實合作。

習近平稱海灣合作委員會一體化進程成效顯著，中國將與海灣合作委員會，共同打造更加立體的能源合作新格局，加快推動金融投資合作新發展。習近平又稱，中方樂見沙特在國王薩勒曼（King Salman）與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的領導下，朝着實現「2030願景」奮力前進，在經濟、社會多元化改革取得積極成效，

習近平表示，中方將以這次訪問為契機，與沙特加強全面戰略伙伴關係，並共同倡導獨立自主，攜手反對外部干涉。加強共建「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」對接，推動各領域務實合作。