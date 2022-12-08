企圖推翻德國聯邦稱王　德國貴族末裔「海因里希十三世」是誰？

德國警方在12月7日採取行動，在德國多地搜查一個極右組織「帝國公民運動」（Reichsbürger movement），拘捕25人。其中一人「海因里希十三世」（Heinrich XIII）成為了焦點，這71歲的老頭是貨真價實，德國貴族的末裔。



海因里希十三世全名海因里希十三世，羅伊斯王子（Heinrich XIII, Prince of Reuss）。警方懷疑他企圖發動政變，復辟帝國自立為王。

羅伊斯家族成立於12世紀末，家族成員會把每個兒子取名海因里希，對授予他們名字，神聖羅馬帝國亨利六世表示敬意。名字會由1世取名至100世，然後從1循環重新開始。

圖為12月7日，德國警方搜查極右組織「帝國公民運動」多個據點，帶走多人。（Reuters）

羅伊斯家族統治着德國部分地區長達數百年，直到1918年德國革命。海因里希十三世的曾祖父，海因里希二十七世在第一次世界大戰時被迫退位，領地羅伊斯拼入今天的圖林根州。

海因里希十三世會加入帝國公民運動並不意外，他過去曾發表反對德國聯邦政府的言論。2019年海因里希十三世出席在蘇黎世舉的WorldWebForum，他在演講中批評德國廢除君主制及瓦解其家族的做法。

海因里希十三世表示他的曾祖父是被迫退位，又稱過去在他祖先統治下的人們生活十分幸福，不如今天的行政雜亂無章與不透明。

據指帝國公民運動視海因里希十三世為他們的領導人，甚至是復辟帝國後的統治者。即使是末落貴族，羅伊斯家族為後代留下了很多遺產，包括別墅與城堡。海因里希十三世被指利用着這些房屋，召開秘密會議密謀發動政變。

圖為2019年WorldWebForum，海因里希十三世獲邀發表演講。（WorldWebForum）

羅伊斯家族的其他成員對海因里希十三世的評價並不好。羅伊斯家族當代發言人，海因里希十四世（Heinrich XIV）對德國媒體表示，十三世只是一個「昏庸的老頭」，沉醉在陰謀論的世界中，又稱他在14年前開始與家族其他成員疏遠。

德國警方指出，這組織已為發動政變做好準備，包括組建一支小型武裝組織衝擊國會，奪取政權後成立全新政府。警方甚至指海因里希十三世曾與俄羅斯聯絡，在政變成功後提供協助。

俄羅斯駐柏林大使館否認與海因里希十三世，及帝國公民運動組織有任何聯繫。