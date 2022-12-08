中國駐美大使：美國對華半導體限制措施將使全行損失100億美元

中國駐美國大使秦剛近日在美中貿委會年度晚宴上發表主題演講稱，美方近期推出的多項對華半導體限制措施，預計將使全球半導體產業在未來三年內損失近100億美元。



俄衛網8引述他稱，泛化濫用國家安全概念，將中美經貿關係政治化、工具化，這絕不是經貿關係互利互惠的應有之義和正常狀態。

秦剛表示，有人擔心中美關係持續緊張對兩國經貿合作帶來嚴重影響。他和大家有同樣的擔心。中美互為主要貿易投資夥伴，兩國產業深度融合互補，雙邊合作潛力巨大。

他指出，但當前，美方將中國定義為「最主要競爭對手」和「最嚴峻長期地緣政治挑戰」，這是嚴重的戰略誤讀誤判。為此，美方在出口管制、進口限制、投資審查、科技合作、行業監管、產業補貼等方面採取了不少措施，半導體、新能源這些原本的商業機會似乎變成中美商業禁區。這違背了市場經濟原則和國際經貿規則，擾亂了全球產業鏈供應鏈。

秦剛舉例稱，美方近期推出的多項對華半導體限制措施，預計將使全球半導體產業在未來三年內損失近100億美元，中長期負面影響更是不可忽視。

大使指出：「美國需要經濟增長、增加就業、降低通脹、減少債務赤字。健康、穩定、合作的中美經貿關係符合美國自身的利益。泛化濫用國家安全概念，將中美經貿關係政治化、工具化，這絕不是經貿關係互利互惠的應有之義和正常狀態。」

秦剛強調，小院高牆、脫鈎斷鏈損人不利己。我們不能讓國家安全阻礙各自發展經濟、改善人民生活的追求。事關經貿的問題，應該面對中美經濟廣泛深入交融的客觀現實，應該重視工商界的利益和聲音，應該遵循商業規律，進行專業的討論。與中國脫鈎就是和世界潛在的最大市場脫離，與中國斷鏈就是與機會斷鏈。

美國商務部工業和安全局在10月7日發佈新的晶片出口管制措施，對向中國出售半導體和晶片製造設備進一步限制，將禁止企業向中國供應先進的計算晶片製造設備和其他產品，為向中國出口IC半導體製造設施增加新的許可證要求。

根據新的要求，中國實體擁有的設施許可證將會面臨「拒絕推定」，美國供應商若向中國本土晶片製造商出售尖端生產設備，生產18納米或以下的DRAM晶片、128層或以上的NAND閃存晶片、14納米或以下的邏輯晶片，必須申請許可證並將受到嚴格審查。