伊朗頭巾示威｜處決首名示威者　英法德領袖譴責

伊朗自9月起爆發大規模示威，大批示威者被起訴。伊朗12月8日處決首名被判死刑的示威者。英國、法國、德國譴責伊朗政府。



伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim Ｎews Agency，暫譯）12月8日稱，一個名為謝卡里（Mohsen Shekari）的男子當日被施以絞刑，他曾在德黑蘭（Tehran）堵塞道路及用刀傷害一名安全部隊成員。

路透社12月8日稱，伊朗官媒公布一段影片，並稱那是謝卡里的認罪影片。影片中的謝卡里右邊臉頰上有瘀傷，他承認用刀襲擊一名民兵組織、動員窮人組織抵抗力量（Basij，巴斯基）成員，以及與一個朋友一起用電單車堵塞道路。

英法德領袖譴責

英國、法國、德國譴責伊朗處決示威者。

英國外相祁湛明（James Cleverly）12月8日表示，他因伊朗處決示威者的做法而憤慨。他在Twitter表示：「對於伊朗政權對其人民發動的令人憎惡的暴力行為，世界不能視而不見。」

法國外交部發言人勒讓德爾（Anne-Claire Legendre）對記者說：「這次處決是（伊朗）的又一次嚴重和不可接受的違規行為。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在Twitter稱：「伊朗政權對人命的蔑視是無止境的，但處決的威脅不能扼殺自由的意志。」

示威起因

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭道德警察帶走，拘留期間昏迷送院，9月16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為、為阿米尼爭取公義，後來示威演變成反政府示威。