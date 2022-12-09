習近平分別與沙特王儲穆罕默德及國王薩勒曼舉行會談

習近平繼續在沙特訪問行程，先後與沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）及沙特國王薩勒曼（King Salman）會談。習近平表示，沙特是多極化世界中一支重要獨立力量，是中國在中東地區的重要戰略伙伴。



習近平表示，當前國際和地區形勢深刻複雜演變，中沙關係的戰略性和全局性更加突顯，中方願與沙方在實現民族振興的道路上攜手，加強發展戰略及各領域務實合作，加強在國際和地區事務中溝通協調，推動中沙全面戰略伙伴關係發展。

圖為12月8日，習近平在利雅德與沙特王儲穆罕默德會晤。（Reuters）

習近平表示，願助力沙特經濟多元化發展，落實共建「一帶一路」倡議和沙特「2030願景」對接，推動兩國各領域合作取得更多成果。中方願與沙方加強能源政策溝通協調，擴大原油貿易規模，加強勘探開發等合作，並同意將沙特列為中國公民組團出境旅遊目的地國。

穆罕默德表示，期待與中方將沙中全面戰略伙伴關係提升至更高水平，又說堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護自身主權、安全和領土完整，堅決反對任何外部勢力以人權等名義干涉中國內政。

沙方願與中方擴大貿易與相互投資，歡迎更多中國企業參與沙特工業化進程，參加沙特重大基礎設施建設和能源項目合作，加強在汽車、科技、化工、礦業等領域合作。