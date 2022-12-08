習近平晤沙特國王　沙媒：中沙簽署一系列協議涉氫能與華為等

中國國家主席習近平繼續訪問沙特阿拉伯，8日會晤沙特國王薩勒曼（King Salman）。據沙特通訊社（SPA）報道，中沙兩國簽署關於全面戰略夥伴關係的協議，也有關於氫能、直接投資的諒解備忘錄，還有沙特與中企華為同樣簽署了諒解備忘錄。



沙特通訊社指，沙特阿拉伯和中國簽署了關於氫能（hydrogen energy）和鼓勵兩國直接投資的諒解備忘錄。

習近平和沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）還簽署了一項協議，內容關於沙特的2030年願景與北京的「一帶一路」倡議。

報道並提到，沙特與中企華為同樣簽署了諒解備忘錄，內容涉及雲計算、在沙特城市建設高科技建築群（high-tech complexes）等。

中沙在2016年宣布兩國建立全面戰略夥伴關係，至這次習近平7日出訪當天，他在沙特《利雅德報》發表署名文章，表示中方將以這次訪問為契機，與沙特加強全面戰略伙伴關係，並共同倡導獨立自主，攜手反對外部干涉。

沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）8日中午代表國王薩勒曼也為習近平舉行歡迎儀式。

儀式在利雅得王宮舉行，央視新聞報道，12時20分許，在沙特王宮摩托車隊和馬隊護衛下，習近平乘車抵達王宮辦公廳廣場。

沙特王儲兼首相穆罕默德在下車處迎接，兩國領導人步入檢閱亭，王宮軍樂團奏中沙兩國國歌，習近平在穆罕默德陪同下檢閱王宮儀仗隊，沙特王宮衛隊以傳統執劍禮儀向習近平表示最隆重歡迎。