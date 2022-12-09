BIGBANG成員T.O.P獲邀參加繞月旅遊　最快2023年成行

日本富豪前澤友作12月9日宣布，最快在2023年乘坐SpaceX的火箭環月飛行，並披露8名乘員之中，包括關係密切的韓國男團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）和有edm（電子跳舞音樂）教父之稱的著名DJ Steve Aoki。



路透社及日本Yahoo新聞報道，前澤友作Twitter及名為「dearmoon」網站公布8位參與者的名單，T.O.P.拍片表示，對於自己成為首名韓國平民登月感到非常榮幸和肩負責任。

除了他和前澤及Steve Aoki外，另外亦有2名美國籍、1名英國籍及1名印度籍成員。而美國女子滑雪運動員法林頓（Kaitlyn Farrington）及日本舞蹈家Miyu則是後備成員。

前澤在2021年3月稱希望與不同的人上宇宙後，其「dearmoon」網站就有來自249個國家和地區、超過100萬人報名希望參加環月之旅。最終經過選拔、面試和身體檢查後，選出十人名單。

這次太空之旅由前澤自掏腰包，預計整個旅程需時8天，包括環繞月球飛行三天，其中會飛至月球表面上空200公里位置。不過SpaceX的星艦（Starship）仍處於測試階段，因此他們能否在2023年成行仍有未知之數。