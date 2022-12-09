TikTok面臨愈多美共和黨州份針對　南達州頒禁後　檢討對華投資

抖音海外版TikTok（母公司為中國字節跳動，Bytedance）成為愈多美國共和黨主政州份頒禁的目標。美國聯邦調查局（FBI）11月稱TikTok可能對美國家安全構成威脅後，一些州政府宣布禁止在行政部門、員工及承辦商的裝置使用TikTok。



美國南達科他州（South Sakota）州長諾姆（Kristi Noem）11月29日簽署行政命令，禁止當地州政府僱員及承包商在州政府持有的設備使用TikTok。她12月8日又下令檢討南達州對中國的投資。

行政命令要求南達州投資委員會7天內檢討它掌管的190億美元（約1,482億港元）退休基金和信託基金等投資組合，當中有多少配置在中國企業的股票。她認為所有的中資公司都和中國共產黨有關連。

德州7日加入南達科他州、南卡羅萊納州（South Carolina）、馬里蘭州（Maryland）的行列，宣布禁止在政府持有的裝置上使用Tiktok。威斯康星州（Wisconsin）的共和黨人已在催促他們的民主黨籍州長這麼做。

印第安納州（Indiana）7日指控TikTok在中國訪問其數據，以及讓兒童接觸成人內容方面有欺騙行為。印州就此將TikTok告上法庭。印州總檢察長羅基塔（Todd Rokita，共和黨籍）稱這行動首見於美國各州。羅基塔尋求對TikTok實行緊急強制性救濟（emergency injunctive relief）和民事處罰。

（編按：美國的犯罪受害者政府補償大體分為「最後救濟」和「緊急救濟」兩種。）

內布拉斯加州長里基茨（Pete Ricketts，共和黨籍）2020年8月已宣布州政府使用的裝置禁用TikTok。

美國陸軍已禁止所有政府持有的手機使用TikTok。