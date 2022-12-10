美國以非法捕魚等理由制裁中國漁業公司　北京：反對抹黑

美國財政部以侵犯人權及非法捕魚為由，制裁兩名中國公民與10間相關的公司，包括大連遠洋漁業公司，以及在美國納斯達克上巿的平潭海洋實業公司。



財政部副部長尼爾森（Brian Nelson）表示，被制裁對象經常侵犯人權、違反基本勞工和環保標準，損害印太地區人民的經濟前景。

財政部指出，有大連遠洋漁業公司的船，連續13個月沒有停靠港口，船員平均每日工作18個小時，要靠過期的食物及飲用不乾淨的水為生，最終導致5名船員死亡，其中3人的遺體被拋入大海。

至於平潭海洋實業的子公司，涉嫌在印尼、東帝汶和厄瓜多爾，從事非法捕魚及其他違法活動。

中國駐美大使館發言人回應，指中國是負責任的漁業國家，一直與國際合作打擊非法捕撈活動，並根據雙邊協議在相關專屬經濟區，開展捕撈活動，美方的指責完全不實，無助於保護海洋和促進可持續漁業的國際合作。

中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國大會「海洋和海洋法」議題表言時亦強調，中國始終致力促進全球漁業可持續發展，堅決反對任何國家以「打擊非法捕撈」為名，惡意攻擊抹黑他國。

他指出，中國嚴格實施遠洋漁業管理，嚴厲打擊非法捕撈活動，對非法、不報告和不受管制捕撈活動，一貫實行「零容忍」政策，堅決支持國際社會打擊非法捕撈活動，不斷加強對本國漁船監管，並正研究加入關於預防、制止和消除非法捕撈的《港口國措施協定》。