世衛研究顯示　全球細菌耐藥性上升超過五成

世界衛生組織（WHO）的一份報告顯示，全球細菌對治療的耐藥性水平增高至超過50%。



美國之音（VOA）報道，世衛組織星期五（12月9日）發布的報告，是取自2020年以來從87個國家收集的數據。

這項名為「全球抗菌藥物耐藥性和使用監測系統」的研究發現，肺炎克雷伯菌（Klebsiella pneumoniae）和不動桿菌（Acinetobacter spp）等細菌的耐藥性水平超過了50%。這些細菌經常導致血液和醫院內的手術傷口感染以及肺炎。

這些危及生命的感染需要用強效的「最後手段」抗生素比如碳青黴烯類（Carbapenem）進行治療。然而，研究還發現，據報告由這些細菌引起的血液感染中，其中8%對碳青黴烯類藥物具有抗藥性，從而增加了因無法控制的感染而死亡的風險。

研究發現，雖然大多數耐藥性趨勢在過去四年中保持穩定，但與2017年相比，具有耐藥性的大腸桿菌、沙門氏菌和淋病引起的血液感染，至少增加了15%。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在一份聲明中說：「抗微生物藥物耐藥性破壞了現代醫學，使數百萬人的生命處於危險之中。」他呼籲在所有國家進行更多的微生物學測試並獲得更高質量的數據，「而不僅僅是局限於那些富裕的國家」。

世衛組織還呼籲進行更多研究，以確定抗菌素耐藥性增加背後的原因，以及是否可能與冠病大流行病期間住院人數增加和抗生素治療的使用增加有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

