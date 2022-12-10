世界盃｜美國知名足球記者賽事期間命喪球場　早前捲入彩虹旗爭議

卡塔爾世界盃12月9日上演阿根廷對荷蘭的八強賽期間發生悲劇，美國著名足球記者沃爾（Grant Wahl）在報道比賽期間突然暈倒，惟搶救無效，最終客死異鄉，終年49歲，不過他的兄弟則質疑死因有可疑。



美聯社及路透社報道，事發於盧西爾球場（Lusail Stadium），當時阿根廷與荷蘭的比賽進入加時階段，坐在沃爾附近的美國傳媒發現對方倒在記者區座位上，身旁的行家於是求援，雖然救護人員隨即到場，但返魂無術。

沃爾日前才慶祝生日，但他曾於5日在個人網站留言，稱因為身體不適而到傳媒中心的診所求醫。他形容自己在世界盃期間，連續三週處於休息不足及嚴重工作壓力，令身體無法負擔，指患上感冒十天，情況在美國對荷蘭的十六強賽當晚惡化，上胸感到前所未有的不適。

他表示新冠肺炎（COVID-19）的病毒檢測呈陰性，醫生診斷他可能患上支氣管炎，並處方抗生素及強勁咳藥水，情況在數小時後稍為好轉，但仍未痊癒。

世界盃：美國對威爾斯的分組賽，美國體育記者沃爾（Grant Wahl）因為身穿象徵LGBTQ的彩虹T恤而一度被禁入場。（Reuters）

沃爾生前曾為《體育畫報》（Sports Illustrated）及霍士體育（Fox Sports）等媒體工作，並因為報道過8屆男、女子世界盃而獲國際足協（FIFA）表揚。而在今屆賽事美國對威爾斯的分組賽，他因為身穿支持LGBTQ的彩虹T恤到場，一度遭保安阻攔並要求脫去有關衣服，他被扣留25分鐘之後，最終獲放行，FIFA亦為此向他致歉。

沃爾離世的消息傳出後，他的兄弟艾力（Eric Wahl）在Instagram上載片段，稱自己是同性戀者，亦是對方穿上彩虹T恤的理由。他披露對方曾收到死亡威脅，因此不認為沃爾是病逝而是被殺害，並稱沃爾的遺孀已經向白宮求助。