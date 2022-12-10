世界盃｜巴西不敵克羅地亞　網民爆真正原因：報應來了

巴西眼看到手的勝利飛走，被逼入PK大戰後以2：4輸給克羅地亞，奪冠呼聲最高的球隊卻止步卡塔爾世足賽8強，在不少球迷眼中是貓咪的勝利，賽後瞬間，Twitter 推特湧現大量嘲笑巴西被貓給詛咒的留言。



巴西今天承擔心碎的一敗，第106分鐘尼馬（Neymar）絢麗的腳法，在禁區晃過克羅地亞利華高域（Dominik Livakovic）後起腳，取得1：0領先，卻在延長賽終了前遭到逼平，進一步在PK戰被淘汰。

巴西在世界盃8強賽前記者會時，遭貓咪誤闖，然而巴西新聞官的舉動卻令雲尼斯奧斯及台下記者目瞪口呆！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

巴西兵敗瞬間，推特湧現大量與貓相關的留言，「當他們丟貓時，我就知道巴西完蛋了」、「貓1：0巴西，貓咪的詛咒不要不信邪」、「就叫你不要惹貓」、「趕快找到貓咪賠償罐罐吧」。

同場加映：卡塔爾世界盃｜直播突傳女子嬌喘聲和「18禁對白」 女主角疑是她（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

事件起源於日前雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）在記者會受訪時，一隻貓咪先是靈巧地跳上桌坐定，畫面相當可愛，但隨後就見巴西新聞官拎起貓咪往下扔，現場驚呆，雲尼斯奧斯一時之間也愣住，接著露出尷尬的笑容繼續訪問，影片流出後激怒大批群眾，萬事皆可忍，欺負貓咪不能忍，愛貓人士氣到詛咒巴西輸球，結果就在下一戰馬上應驗。

延伸閱讀：

世足運彩／克羅埃西亞已是遲暮時分 推薦換血的巴西讓分過關

世足運彩／雙方戰力有差距 看好巴西贏克羅埃西亞但讓分和

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】