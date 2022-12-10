英國多個行業罷工　政府呼籲民眾重新考慮聖誕度假計劃

英國踏入12月，原本是民眾歡度聖誕及新年長假期的日子，不過受到多個行業罷工的影響，政府呼籲來往英國的民眾重新考慮行程。



美國CNBC頻道12月9日報道，英國邊境管理局（Border Force）的機場員工會在12月23至26日，以及28至31日除夕期間罷工，要求改善薪酬待遇。預計屆時會有2000至3000人參與，全國多個主要機場，包括倫敦希斯路（Heathrow）、蓋特威克（Gatwick）、曼徹斯特（Manchester）、伯明翰（Birmingham）、卡迪夫（Cardiff）及格拉斯哥（Glasgow）機場合共過萬航班、至少200萬旅客可能受影響。

英國公共和商業服務工會（Public and Commercial Services Union, PCS）指出，部分會員因為薪金過低要被迫靠食物銀行救濟。該工會提出多項訴求，包括加薪、就業保障等。

除了機場，英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）早前亦宣布在12月13至14、16至17及24日平安夜晚上6時至27日，以及1月多個日子發起工業行動，導致近半鐵路服務停頓。鐵路公司高層表示，民眾有需要才出門，同時要留意班次安排，指就算非示威日子亦可能有班次延誤。

另外當地的郵政及救護車人員亦選擇在12月罷工，有酒吧及餐廳憂慮，這個原本是最繁忙的月份，生意或大受打擊。